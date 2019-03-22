Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Milyonlarca kamu personelinin gözü, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılması beklenen, bu senenin ilk Kamu Personeli Danışma Kuruluna (KDPK) çevrildi. Yılda iki defa yapılan bu toplantıların ilkine 400 bin memuru temsilen katılacak olan Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci “2 milyon 600 bin memur beklenti içinde. Bunlardan birisi bayram ikramiyesi. 12 milyon emekliye verilen ikramiye 2 milyon 600 bin memura da verilebilir. Bu, alım gücü azalan memur için bayram olur. Ayrıca piyasalara da canlılık getirir” dedi. Toplantılardaki öncelikli konulardan bir diğerinin de 3600 ek gösterge olduğunu söyleyen Kahveci “Bu, sadece bazı grupları değil tüm çalışanları kapsamalı. Yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınmalı. Bu mümkün olmazsa bile en azından herkesin göstergesi 800 puan artırılmalı. Düzenleme hayata geçirilirse birçok kişi emekli olacak, istihdam alanı açılacak” dedi.

İŞTE MEMURUN TALEPLERİ

Kamu-Sen Başkanı, talepleri şöyle sıraladı:

¥ Kamuda ‘ücretle öğretmen’, ‘vekil imam’ gibi statüler kaldırılıp kadro verilmeli. 2011 ve 2013’te sözleşmeliler bir kereye mahsus kadroya geçmişti. Şimdi de 200 bin çalışanın kadroya geçmesini istiyoruz. Sözleşmeli personelin kamu maliyesine bir yükü yok. Sadece iş güvencesi, aile bütünlüğü, tayin ve görevde yükselme hakkı kazanacaklar.

¥ Talebimiz, asgari ücretlilerde olduğu gibi memurlarda da verginin yüzde 15’e sabitlenmeli. Memurlar, nisan ayında yüzde 20’lik dilime, kasımda da yüzde 27’lik dilime giriyor. Ocak ve temmuzda verilen zamlar, vergi nedeniyle memurun cebine yansımıyor.

¥ Üniversite mezunu, hatta yüksek lisans mezunu hizmetliler var. Onlara kadro verilmeli. Nasılsa yeni hizmetli alınmıyor. Eskilere bir kerelik kadro verilmesinin bir zarara olmaz.