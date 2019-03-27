Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Bakan Dönmez: Doğal gaz ve elektrikte tarife değişikliği olmayacak
27.03.2019 - 17:21 | Son Güncelleme: 27.03.2019 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Hem doğal gazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak."
Kaynak: AA
Etiketler : enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı,doğalgaz,elektrik,
613078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/613078.aspx
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