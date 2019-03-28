Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 738 bin kişiye ulaştı. Bunların 8 milyon 491 binini ilkokul, 6 milyon 725 binini yüksekokul veya fakülte, 5 milyon 552 binini ilköğretim ve ortaokul, 3 milyon 109 binini meslek lisesi, 2 milyon 879 binini genel lise mezunları oluşturdu. İstihdam edilenler arasında 985 bin okuma yazma bilmeyenler ile 997 bin okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenler de yer aldı. İstihdam edilen 6 milyonu aşkın üniversite mezununun 1,9 milyonunun iş ve yönetim, bir milyonunun eğitim, 785 bininin mühendislik işleri alanından mezun olduğu belirlendi.

Yüksekokul veya üniversite mezunları arasından Türkiye’de iş gücü piyasasında değerlendirilen her on veterinerden sekizinin iş sahibi olması dikkati çekti. Veterinerlik yüzde 80,1 istihdam oranıyla ilk sırayı alırken, bu mesleği yüzde 79 ile mühendislik, yüzde 75,4 ile sağlık hizmetleri, yüzde 74,4 ile hukuk, yüzde 71,8 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık takip etti. Yükseköğrenim mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 24,3 ile sosyal hizmetlerde olurken, bunu yüzde 23,8 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 17,8 ile sanat, yüzde 17 ile iş sağlığı alanları izledi.