Altının kilogram fiyatı 140 bin lira düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dünü 6 milyon 800 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün ise 6 milyon 660 bin liraya indi.
- Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 610 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 792 bin lirayı gördü.
- Dün günü 6 milyon 800 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, bugün 6 milyon 660 bin lira oldu.
- MKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 26 milyon 339 bin 591,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 557,15 kilogram olarak gerçekleşti.
- Tüm metallerde toplam işlem hacmi 17 milyar 425 milyon 288 bin 18,47 lira oldu.
- Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Anadolubank olarak sıralandı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 610 bin lira, en yüksek 6 milyon 792 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 660 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.
İŞLEM MİKTARI 2 BİN 557 KİLOGRAM OLDU
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 26 milyon 339 bin 591,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 557,15 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 425 milyon 288 bin 18,47 lira olarak gerçekleşti.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|6.800.000,00
|En Düşük
|6.610.000,00
|En Yüksek
|6.792.000,00
|Kapanış
|6.660.000,00
|Ağırlıklı Ortalama
|6.628.032,34
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|17.026.339.591,72
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.557,15
|Toplam İşlem Adedi
|115