Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Celal Altaş’ın ifadesinde oğlunun “Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" tehdidinden hiç bahsetmediği belirlendi. İşte Celal Altaş’ın ifadesinin detayları…

Tunceli’de 7 yıl önce sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyası, yıllar sonra yeniden incelemeye alınmış, dosya ‘cinayet’ şüphesiyle incelenmeye başlanmıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

12 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alan Umut Altaş’ın ABD’de olduğu belirlenmiş ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gülistan Doku

Umut Altaş’ın ağabeyi, “Umut, Türkay kızı hamile kaldığı için vurduğunu söyledi dedi” diyerek şüphe oklarını eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e çevirmişti. Son olarak Umut Altaş ve babası Celal Altaş arasındaki WhatApp mesajları dosyaya girmişti.

“SAVCIYI ARARIM”

Yazışmalarda Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Umut Altaş

AYLIK GELİRİ 100 BİN TL

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Celal Altaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Altaş ifadesinde uzun yıllar turizm acentesi, son 1,5 yıldır bir kafe işlettiği, gelirinin ise 100 bin TL olduğunu söyledi.

TEHDİT MESAJLARINDAN BAHSETMEMİŞ

Celal Altaş, ifadesinde şunları söyledi:

"O dönem başka kullandığım numara yoktur. Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan fakat telefonumda ‘Umut Baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar görüşüyorduk, 4-5 aydır da numaraya ulaşılamıyor ve görüşmüyoruz, çünkü Umut'un ABD'de uyuşturucuya bulaştığını düşünüyorum. ABD'deki diğer oğlum Sidar ile sık sık görüşüyorum ama Umut'un durumunu o da bilmiyor ve haber alamıyormuş. Umut Tunceli'de iken de uyuşturucu madde kullanıyormuş. Ben görmedim ama ABD'ye gittikten sonra arkadaşlarından duymuştum.

Celal Altaş

“PARA LAZIM DEMİŞTİ”

Gülistan Doku soruşturmasındaki hiçbir olayla ilgisi bulunmadığını iddia eden Celal Altaş “ABD'de iken telefonla konuştuğumuzda defalarca sordum, bana ‘tanımıyorum, bilgim yok, bir şeye de tanık olmadım' dedi. 3-4 ay evvel oğlum ile telefonla koştuğumuzda ısrarlı bir şekilde bir şeye tanık oldun mu bir şey biliyor musun diye sorduğumda ‘Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum dedi’ demişti. Başka bir konuşmada ise ‘Bana para gönderin ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım' demişti. Para istemesini uyuşturucu almak için olabilir ama neden tehdit edildiğini anlamadım” dedi.

Celal Altaş, 3 Şubat 2025 tarihinde iş yerine gelen jandarma ekipleriyle yaptığı görüşme esnasında neden tedirgin davrandığı sorusuna ise “Oğlumun böyle bir olaya karışmış olma ihtimalinin vermiş olduğu heyecanla bu tür hareketler sergilemiş olabilirim ama ben farkında değildim” cevabını verdi.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ve babası Celal Altaş arasındaki WhatApp mesajları ortaya çıkmıştı. Umut Altaş'ın 9 Ocak 2026'da WhatsApp üzerinden babası Celal Altaş'a, "Sen öyle kolay sanıyorsun demi. Yaptıklarınızın bir bedeli olmayacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum. Bırak rol yapmayı sen susturuyordun ya, kim yer bu numaraları, sen herkesi kendin gibi salak görüyorsun, öteceğim her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" dediği belirlenmişti.

Celal Altaş’ın ifadesinde bu konuşmalarda hiç bahsetmediği ortaya çıktı.

