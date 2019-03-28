Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL - ANKARA

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde ihracatı dijitale dönüştürüyor ve kağıdı ortadan kaldırıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta bütün işlemlerin elektronik yapıldığı kâğıtsız uygulamaya geçildiğini belirterek kâğıtsız uygulamaya geçiş kapsamında 154 belgenin elektronik ortama alındı. İlgili kurum ve kuruluşların sistemsel çalışmalarını tamamlamaları hâlinde 15 belge daha sisteme alınacak. Sistemin pilot olarak Esenboğa, Ankara gümrük müdürlüklerinde başlatıldığını, Ambarlı ve Atatürk Havalimanı’nda deneme yapıldığını kaydeden Pekcan, 30 Nisan’a kadar tüm gümrüklerde uygulamaya gireceğini vurguladı.

Pekcan, sistemin hayata geçirilmesiyle şu kolaylıkların sağlanacağını açıkladı:

İhracatçı, ihracat beyannamesi ve eklerini ofisinden verebilecek

Memur tarafından ilave belge talebi sistem mesajı yoluyla iletilecek

İhracatçı ilave talepleri elektronik ortamda iletecek

ELEKTRONİK İZLEME

Pekcan’ın verdiği bilgilere göre, dijitalleşen gümrükler sayesinde işlemler ofisteki bilgisayardan başlatılıp sonlandırılacak. Kağıt ortamda belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esnasında yaşanan zaman ve maliyet kaybı son bulacak. İhracat işlemlerindeki tüm süreçler de elektronik ortamda izlenebilecek. Dünyada Türkiye’den önce kâğıtsız ihracat uygulamasıyla Singapur, Dubai, Güney Kore, İsveç, ABD ve Hollanda başarıya ulaşmış ülkeler olarak öne çıkıyor.

AVRUPA’DAN ÖNDEYİZ

Bakan Pekcan, son teknolojik sistemlere entegre yenilikçi uygulamalarla ülkemizin ticaretin en kolay ve güvenilir yapıldığı dünyanın sayılı merkezlerinden birisi hâline getirme çalışmalarının hedefine yaklaştığını dile getirerek “Bu çalışmalarla hem ihracatın kolaylaştırılması artmasını ve doğrudan yabancı yatırımcının daha fazla tercih ettiği ülkeler arasında yer almayı istiyoruz. Kâğıtsız ihracat dünyada dış ticarette söz sahibi olan ülkelerde kullanılıyor. Avrupa’dan birkaç adım önde gidiyoruz” dedi. Hizmetlerin tamamının elektronik sistemleri hedef alan uygulamalara ağırlık verdiklerini söyleyen Pekcan, şeffaf hızlı güvenli yürütülmesi için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Pekcan “Önümüzdeki süreçte bakanlıktaki belgelerin tamamı elektronik ortamda işlenecek. Gümrüklerdeki dijitalleşmeyle ihracat beyannamesi, belgeler, memur işlemleri, dilekçeler, her türlü iletişimin tamamen elektronik ortamda ve kayıt altında olacak. Yol ve zaman masrafı olmadan ofisinden ihracatı yapabilecek. İhracatçı ve bakanlık tüm gümrüğü online takip edebilecekler” diye konuştu. Desteklere bilgi ve belgelere tek elden ulaşmaları için akıllı ihracat platformunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Pekcan, ihracat pazarları, önerilerle ihracatın artmasına destek vereceğini söyledi. Bütün işlemleri dijital ortamda hızlı yapılmasına imkân sağlayacak olan devlete destekleri otomasyon uygulamasının da 2019 yılında devreye gireceğini belirten Pekcan, çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

DOKUZ MİLYAR DOLARLIK EK İHRACAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ihracatın yeni sistemiyle 2018 yılında 9 milyar doların üzerinde ihracat rakamını kayıt altına aldıklarını dile getirerek bavul ticaretiyle ihracat yapan ancak desteklerden yararlanamayan ihracatçıların sorunlarının da çözüldüğünü kaydetti. Gülle, 4,2 milyar dolar bavul ticaretinin de ihracat rakamları kaydına alınacağını belirtti. Gülle, kağıtsız gümrük uygulamasının, tüm işlemlerin elektronik ortamda hızlı ve güvenilir yapılmasının ihracatta yeni rekorların gelmesinde yararlı olacağını dile getirdi. Yeniliği “Devrim” olarak nitelendiren Gülle “Bu adımlarla ihracatımızı hızlıca 200 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.