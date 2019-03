Türkiye Gazetesi

Türkiye piyasaları; rezerv tartışmaları, kur manipülasyonu ve ‘swap’ kavgasının damga vurduğu, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Bu süreçte ölçüsüz ataklara etkili tedbirlerle karşılık veren ekonomi yönetimi; Türkiye’nin bu stres testinden de çıkmasını sağladı ve ülkenin temellerinin sağlam olduğunu bir defa daha dünyaya gösterdi. Bu direnç, özellikle yabancı kurumların gözünden kaçmadı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, “Türk bankalarının, zayıf varlık kalitesine karşı kayda değer tampona sahip olduğunu” bildirdi. Fitch’in dünkü raporunda, “Bankaların kârları ve sermaye tamponları, potansiyel kötüleşmeye karşı hâlâ ciddi tampon ve destek sağlıyor” denildi. Öte yandan Bloomberg, Türk hisselerinin çok ucuz olduğunu ve ciddi getiri potansiyeli barındırdığını iletti. Yapılan açıklamada, “Fiyat/kazanç oranı 5,7 seviyesinde bulunan Türkiye hisseleri, en ucuz gelişen piyasa konumunda” ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; son dönemde yaşanan her sürecin ülkenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu tarz gelişmelere uyum sağlama ve hızlı aksiyon almada önemli bir noktaya gelindiğini söyledi. Albayrak “Ekonomi ile ilgili atılan tüm adımlar ve her geçen gün daha güçlü bir güven ortamıyla Türkiye, para birimine güvenenleri mahcup etmeyecek. Ağır travmatik süreçleri geride bırakıyoruz. Önümüzdeki dönem, çok daha güçlü atılımı ortaya koyacak, daha umutlu ve pozitif sürece hızla yol alacağız. Türkiye her yaşadığı süreçlerden büyük dersler çıkarıyor, çok daha büyük öz güven kazanıyor. İthalattaki köpüğün yerini ‘kaliteli ithalat’ alıyor. İhracatta daha rekabetçi büyüme alacak. Cari açık konusunun gündemde yer işgal etmediği, tüm kırılganlıkları elimine ettiğimiz döneme giriyoruz. Geçti, gitti. Bir şeyler tecrübe ettik. Önümüze bakacağız” dedi.