Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binbaşgil “Hem küresel düzeyde hem de ülkemizde dalgalanmaların gerçekleştiği bir yılın ardından, ekonomimiz başarılı bir dengelenme sürecine girdi. Bankacılık sektörü, ekonomimize desteğini istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Akbank da bu dönemde güçlü öz sermayesi, etkin risk yönetimi, güveni en önde tutan bankacılık anlayışıyla, sektördeki etkinliğini artırarak devam ettirdi” dedi. Bu dönemde kredi portföylerinin 270 milyar TL’yi bulduğunu belirten Hakan Binbaşgil, “Toplam mevduatımız 228 milyar TL’ye, aktiflerimiz 386 milyar TL’ye ulaştı. Reel sektörün büyümesi ve gelişmesine imkân sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdürdük. KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerimiz, yılın ilk üç ayında 230 milyar seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.