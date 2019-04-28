Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Önümüzdeki dönemde ulaşım ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla, Gürcistan kapılarına yönelik eylem planı oluşturulacak. Hazırlanacak planın; transit ticaretin geliştirilmesi, yolcu giriş çıkışlarının kolaylaştırılması, ticaret hacminin artırılması ve gümrüklerde karşılıklı dijital bilgi paylaşımı üzerine yoğunlaşması bekleniyor. Yenilenen bu kapının, Türkiye’de en fazla yaya geçişinin yaşandığı sınır kapısı olduğu açıklanmıştı. Kapıdan yaklaşık 7 milyon yayanın, 700 bin de aracın geçiş yaptığı aktarıldı.