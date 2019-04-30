Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuara bu yıla 576’sı yabancı, 485’ü Türk, toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250’si KOBİ’lerden oluşacak. 68 ülkeden, 150 heyet katılım sağlayacak. Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Görüşmeler; yabancı heyetler, Türk makamları ve yerli-yabancı katılımcı firmalar arasında planlanan ikili görüşmeleri kapsıyor. Yetmiş imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek. IDEF’te, önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen birçok ürün ilk defa sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak. Zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askerî simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının da aralarında bulunduğu birçok ürün, fuarda yer alacak.

ATAK-2 sahneye çıkıyor

Kamuoyunda “Atak-2” olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk defa IDEF’19’da vitrine çıkacak. TUSAŞ, sözleşmenin imzasının üzerinden geçen yaklaşık iki aylık sürede helikopterin tam boy modelini hazırladı. Mevcut modelin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak Atak-2; ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme sistemi, seyrüsefer haberleşme ve silah sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Helikopterin ilk test uçuşunun beş sene sonra yapılması planlanıyor.