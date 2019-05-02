Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllık 500 bin adetlik kapasiteye sahip hattan çıkan akıllı fırınlar Avrupa’nın dört biryanına ihraç edilecek. Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin davlumbaz ve ocak üretiminde yakaladıkları başarıyı fırınla devam ettirmek istediklerini belirterek “Havalandırma grubu uzmanlığından, pişirici grubu uzmanlığına geçiyoruz. Yıllık 80 bin adet olan fırın satışını üretime geçtikten sonra 2020’de 100 bin adete, 2023’te ise 300 bin adete çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz markalı fırın satışı gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ilk üçe girmek. İngiltere, Afrika, Amerika gibi yeni pazarlara da fırın ile girmek istiyoruz. 25 yıllık serüvenimize nice başarılar sığdırdık, 455 milyon TL’lik ciroya ulaştık. 2019’da ise 1,5 milyon adet satış ve 600 milyon lira ciro bekliyoruz. Hedef 30’uncu yılda 1 milyar TL ciroya ulaşmak” dedi.



100 ÜLKE 100 MİLYON $

2020 hedeflerini “100 ülkeye 100 milyon dolar ihracat” olarak açıklayan Laçin, “70 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2020 hedefimiz Türkiye’nin en büyük ilk 300 şirketi arasına girmek, iki milyon adet ürün satışı, ankastre ürünlerde yüzde 10 pazar payı ve 100 ülkeye 100 milyon dolar ihracat. Şu an Almanya, Danimarka, Ürdün, Fas, Tunus, Azerbaycan ve Gürcistan pazarlarında ortalama yüzde 10 paya sahibiz. Almanya’da ise davlumbaz pazarında ilk üçte yer alıyoruz. Önümüzdeki üç sene zarfında Silverline markasıyla İtalya’da yüzde 7 pazar payı kazanmayı hedefliyoruz. Avrupa başta olmak üzere sektöre dev markalar çıkaran önemli pazarlara teknoloji, tasarım ve inovasyon alanlarında katma değeri yüksek ürünler sunuyoruz” diye konuştu.