Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankasının birikimleri enflasyona karşı korumak amacıyla yatırım yapanlara yönelik ürünlerine büyük talep geldi. Enflasyon korumalı olarak başlatılan 2 ürüne olan talep hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, 22 Nisan 2019 tarihinde uygulamaya alınan ürünün büyük ilgi gördüğünü, 22 Nisan’dan bugüne kadar yeni mevduat ürünlerinde açılan hesap sayısının 30 bini, hesap bakiyesinin ise 2 milyar lirayı geçtiğini ifade etti. Vatandaşların Türk Lirası ile, dövizlerini ya da yastık altı birikimlerini bozdurarak hesap açtıklarını anlatan Çakar “Müşterilerimizin yeni ürünlerimize bugüne kadar gösterdikleri yoğun ilgi bize ürünlerimizin sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermiştir” dedi.

STOPAJ AVANTAJI

Önceki gün açıklanan ve bir seneden uzun vadeli hesaplarda faizden alınan stopajın sıfırlandığını hatırlatan Çakar “30 Nisan tarihinde yayımlanan karar ile enflasyon oranına bağlı değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı sıfır olarak belirlendi. Bu karar ile 366-370 gün vadeli Enflasyon Korumalı Mevduat ürününde stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece bir yıldan uzun vadeli Türk lirası yatırım yaparak yüksek getiri elde etmek isteyen tüm müşterilerimiz çok önemli bir avantaja daha sahip oldu” ifadesini kullandı.