Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital teknolojilere sürekli yatırım yapan Akbank, müşterileriyle arasında özel bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyor. Hizmet kalitelerini daha da artıracaklarını belirten Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, “Dijital teknolojideki gelişimi bir fırsat olarak görüyoruz. Son aylarda yaptığımız Google My Business ve Ripple projeleriyle müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunuyoruz. Akbank Direkt, müşterilerimizin günlük hayatları içindeki finansal ihtiyaçlarına ek bir süreç oluşturmadan, çözüm sunuyor. Müşterilerimiz saniyeler içinde kullanılabileceği kredi tutarını kolaylıkla öğreniyor. Tüketicilerin parasını doğru şekilde değerlendirmek için akılllı analitik modeller sunuyoruz. n11.com iş birliğiyle, müşterilerimiz online alışverişlerini kredi kullanarak ödeyebiliyor” şeklinde konuştu.

YENİLİKLER

¥ Müşteriler Akbank Direkt’e yüzlerini tanıtıyor. Şifre girmeden Selfie ile giriş yapıyor.

¥ Chatbot teknolojisi ile para transferi özelliği geldi. Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferi işlemleri hızlı bir şekilde yapılıyor.

¥ Ripple iş birliği ile blockchain kullanarak uluslararası para transferi hizmete girdi. Maliyet daha düşük ve hızlı...

¥ Uçtan uca dijital ve şubesiz POS süreci KOBI’ler için daha da geliştirildi. Ticari kredi ve diğer mobil hizmetlerle artırıldı.

¥ KOBİ’lere sunulan dijital ürünlere yenisi eklendi. Artık, Akbank müşterisi olsun ya da olmasın, şahıs şirketleri “işlerine ara vermeden” 7/24 başvuru imkânı ile ticari kredi kartı sahibi oluyor.