Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı e-Ticaret’in de üssü hâline geliyor. Özellikle Afrika ülkeleri İstanbul’da e-Ticaret merkezi kurmak için sıraya girdi. İGA, THY ve Boğaziçi Üniversiteliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen “İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli”nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tunus ile Türkiye arasında “e-Ticaret İş Birliği Anlaşması” imzalandığını hatırlatarak, “İstanbul’da e-Ticaret’in merkezini kurmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Arkasından Kenya, Fildişi Cumhuriyeti, Güney Afrika, Somali geliyor ve diğer Afrika ülkeleri de sıraya girdi. Biz de e-Ticaret’le ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz” dedi. Bu ülkelerin e-Ticaret’in yeni merkezi olabilecek İstanbul Havalimanı’ndan yer istediğini kaydederek, PTT vasıtasıyla bu ticaretin yapılabileceğini, PTT’nin Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda bu sayede ilerleyeceğini anlatan Turhan “İstanbul Havalimanı kargo ve e-Ticaret’in merkez üssü olacak” diye konuştu.

YILLIK KİRA GETİRİSİ 882 MİLYON AVRO

Havacılık faaliyetlerinin bugün dünyada, sadece ulusal ve bölgesel değil, küresel gelişmenin, kalkınmanın en önemli unsurlarından biri hâline geldiğini aktaran Turhan, Türkiye’nin kilit konumundaki coğrafi lokasyonuyla 1,5 milyar insanın yaşadığı, 35 milyar dolar GSMH ve 7 milyar dolar ticaret hacmine sahip ülkelere 4 saat uçuş mesafesinde olduğunu vurguladı.

Turhan, bugüne kadar Türk havacılık sektörüne 56 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek “Taşınan yük miktarı 4 milyon tona, sektörün cirosu 110 milyar liraya, yolcu sayısı da 210 milyona çıktı. Hedefimiz 450 milyona ulaşmak” ifadelerini kullandı. Turhan, İstanbul Havalimanı’nın ekonomik potansiyeline de dikkat çekerek, her yıl 882 milyon avro devlete kira ödeyeceğini bildirdi.