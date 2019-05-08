Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektöründe işler yoluna girdi. 2016 yılında yaşanan terör olayları ve Rusya krizi nedeniyle kötü günler geçiren sektör, yeniden eski günlerine döndü. Lazzoni Otel Genel Müdürü Gürhan Sayar, Türkiye’nin bir turizm ülkesi olduğunu belirterek “Sektörün ‘tek pazara bağlı kalması’ ciddi risk anlamına geliyor. Bunu Rusya krizinde yaşadık. Avrupalı turistin terör olayları nedeniyle gelmemesi, bizi Rusya’ya bağlı kıldı. Ardından Rusya ile uçak krizi yaşadık ve tek pazara bağlı kalmanın sektör için nasıl büyük sorunlar doğurduğunu gördük. Şimdi Avrupalı turistin dönüşü bizi oldukça mutlu ediyor. Belki istediğimiz konaklama sayısı olmasa da çoğu Avrupa ülkelerinde yüzde 100 üzerinde bir artış var, bu bizim tek pazar riskine karşı hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

GRİBİ YENİ ATLATTIK, GOL İÇİN ANTREMAN LAZIM

Gelen turist sayısında yaşanan artışın henüz oda fiyatlarına tam anlamıyla yansımadığını söyleyen Sayar, bunun için biraz zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Sayar “Samimi olmak gerekirse bu bir iyileşme süreci, grip olup ertesi sabah maça çıkamazsınız, önce iyileşecek antreman yapacak ve sonra sahaya çıkacak gol atacaksınız. Önce doluluklarımız artacak ki arz talep dengesine göre fiyat artırımına gideceğiz. Ama henüz 2013-14 gibi rekor oda fiyatı rakamlarına şehir ulaşamadı. Bu tamamen strateji ve zaman işi” açıklamasında bulundu.

Yeni rekorun habercisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, turizmin başkenti Antalya’nın 4 ayda 1 milyon 560 bin 862 turist ağırladığını aktardı. Nisan ayındaki yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini ifade eden Ayık, bu artışın sadece Antalya’da değil, ülke genelinde yaşandığını kaydetti. Ayık “Türkiye, 2018 yılını oldukça iyi geçirdi. Sayısal anlamda rekor yılıydı. Yılın ilk dört ayında İstanbul’da, Antalya’da ve ülke genelinde gerçekleşen rakamlara baktığımızda, 2019’da da Türkiye tekrar bir rekor kıracak” dedi.

Golfe geldiler

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye Başkanı Cahit Şahin, golf turist sayısında yüzde 40 artış olduğunu belirterek, 2012- 2014 yıllarındaki sayılara bu sene sezon yarısında ulaştıklarını söyledi. Şahin, bu yıl ilk defa Asya ülkelerinden turistleri ağırlamaya başladıklarını ifade ederek “Golf turizminde 2019 çok uğurlu geldi. Bu yıl sezon yarısında olmamıza rağmen 80- 90 milyon dolarlık gelire ulaştık. Yılda 500 bin oyun bu da yaklaşık 120 bin kişiye karşılık geliyor. 125-130 milyon dolarlık gelirden bahsedebiliriz” dedi. Rakamların daha çok artması için saha sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Türkiye, golf turizminde Portekiz ve İspanya’nın gerisinde. Saha sayımız fazla olursa biz bu ülkelere kafa tutarız. Bir golfçü buraya geldiğinde sezona göre 1.200 ile 1.500 avro arasında harcama yapıyor” diye konuştu.