Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Bu kapsamda 14 Samsung Servis merkezini baştan aşağı yenileyen Samsung gelen şikâyetleri bir saat içerisinde çözüme kavuşturacak. 1 saati aşan durumlarda ise yedek cihaz verileceğini belirten Samsung Electronics Türkiye Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Uğurlu “Samsung Akıllı Servis Merkezi’nde müşteriler Samsung tarafından özel eğitilmiş çalışanlardan destek alıyor. Bu aşamadan sonra ortalama 4 dakikada müşteriler yetkili bir uzman tarafından karşılanıyor. Akıllı Servis Merkezlerinde bulunan teknisyenler cihazda gereken işlemleri yüzde 90’na varan bir oranda 1 saat içerisinde tamamlıyor. Cihazın sorunu 1 saat içerisinde çözülemediği takdirde ise müşteriler yedek akıllı telefon alabilme hizmetinden faydalanabiliyor. Cihaz değişimi gerektiren durumlarda ise, eski cihaz tüm aksesuarları barındıran ve kutusu kapalı kullanılmamış yeni bir cihazla değiştiriliyor” dedi.

9 İLE YAYILACAK

Şu anda 6 ilinde Akıllı Servis Merkezi hizmeti vermeye başladıklarını dile getiren Uğurlu “Haziran ayı içinde bu sayıyı 9 ilde bulunan 21 merkeze çıkaracağız. Türkiye’de başlattığımız bu yeni servis anlayışının Samsung dünyasında örnek bir proje seçilmesi bizlere gurur verdi” diye konuştu.