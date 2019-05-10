Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Türkiye genelinde 2 milyon 500 bin 44 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Bu satışlardan elde edilen harç geliri 10 milyar 724 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu 2,5 milyon gayrimenkulün değeri ise 341 milyar lira oldu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş; gerçek değerin 500 milyar liranın üzerinde olduğunu savunarak “Hepimiz biliyoruz ki bu konuda hassas olan bir kesimin ve markalı konut üreticilerinin dışında, gayrimenkul satışında harç ve vergi nedeniyle gerçek değer beyan edilmiyor. Bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki bütün ev, iş yeri ve arsaların gerçek değer haritasını çıkarmak için çalışmalara başladı. Bu harita, gayrimenkul değerlerini anlık gösterecek. Bu sayede tapuda gerçek değerin çok altında rakamlar beyan edilemeyecek. Yeni sistemle, tapuda 6-7 milyar doları bulduğunu düşündüğümüz vergi kaybı da önlenecek” dedi.

ORTALAMA 136 BİN TL

Tapuda el değiştiren gayrimenkul sayısı 2018’de önceki yıla göre azalırken, değer arttı. 2017’de 2 milyon 557 bin 543 gayrimenkul, 309 milyar 307 milyon liraya satılırken, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul satışından 341 milyar lira elde edildi. Geçen yıl tapuda gayrimenkul başına ibraz edilen değer ise, 136 bin 458 lira oldu.