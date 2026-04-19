TRT 1 ekranlarında her hafta Pazar akşamları izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri ''Bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok?'' sorusuna cevap arıyor.

Son günlerde Türkiye’yi derinden etkileyen okul saldırıları sonrası dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri ekrana gelmişti. Şimdi ise bu akşam yayınlanması beklenen Teşkilat dizisi merak konusu oldu. Peki, bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok?

Bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok? Teşkilat 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

BU AKŞAM TEŞKİLAT VAR MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 19 Nisan 2026 Pazar akşamı yayın akışında yer almadı. Her hafta düzenli olarak izleyiciyle buluşan dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin yerine saat 20.00’de “Çin Seddi” filmi yayınlanacak.

Bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok? Teşkilat 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Son günlerde yaşanan üzücü olayların ardından televizyon kanalları yayın planlarında değişikliğe gitti. Bu kapsamda birçok dizinin yeni bölümü ertelenirken, Teşkilat dizisi de bu haftalık yayın akışında yer almadı.

Bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok? Teşkilat 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TEŞKİLAT YAYINDAN KALKTI MI?

Dizinin bu hafta ekrana gelmemesi, yayından kaldırıldığı yönünde iddiaları beraberinde getirdi. Teşkilat dizisinin final yaptığı ya da tamamen yayından kaldırıldığına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı. Yapımın önümüzdeki hafta yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

Bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok? Teşkilat 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TEŞKİLAT 178. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisinin 178. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak bölümün yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı.

Bu akşam Teşkilat var mı, yeni bölüm neden yok? Teşkilat 178. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat 177. bölümde Davut’un kurduğu plan sonucu Uzay’ın kaçırılması, olayların seyrini değiştirdi. Altay ve ekip, Uzay’a ulaşmak için zamana karşı yarışırken karşılaştıkları tablo beklediklerinden daha tehlikeli oldu.

Korkut’un Sultan ile kurduğu denge dikkat çekerken, iki taraf arasında yaşanan gelişmeler hikayeyi daha da karmaşık hale getirdi.

Uzay ise esir tutulduğu yerde direnerek düşmanın planlarını bozmak için büyük bir risk aldı.

