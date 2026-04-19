Son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon içerikleri yeniden tartışma konusu oldu. Suç ve aksiyon temalı diziler ise mercek altına alındı. Kamuoyunda oluşan hassasiyet, ekranlardaki şiddet unsurlarına yönelik eleştirileri artırırken, bazı yapımların yayın akışındaki durumu da izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bu süreçte en çok merak edilen ''Yeraltı yayından kalktı mı, yeni bölüm ne zaman?'' sorusu oldu. İşte detaylar...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarının ardından dizilerde ekranlara gelen şiddet içerikleri gündeme geldi. Çocukları ve gençleri olumsuz yönde etkilediği tartışılan şiddet içerikli dizilerin yayından kaldırıldığı iddiaları izleyenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “Taşacak Bu Deniz” dizilerinin geçtiğimiz hafta yayın akışında yer almaması ise daha büyük bir merak uyandırmıştı. Peki, Yeraltı yayından kalktı mı, yeni bölüm ne zaman?

Yeraltı yayından kalktı mı, yeni bölüm ne zaman? Dizinin akıbetine dair açıklama geldi!

YERALTI YAYINDAN KALKTI MI?

Son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından “Yeraltı” dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Yeraltı dizisinin tamamen yayından kaldırılması söz konusu değil.

Yayın akışında yapılan değişiklikler ve yeni bölümün ekrana gelmemesi, dizinin bitirildiği yönünde yorumlara neden olurken yapımın ekran serüveni hala devam ediyor. Yaşanan olaylar sebebi ile ise içerik tarafında bazı düzenlemeler yapılması planlanlandığı belirtiliyor.

YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yaşanan gelişmelerin ardından televizyon kanalları ve yapımcılar, özellikle şiddet içeren sahneler konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemeye başladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin olması nedeniyle geçtiğimiz hafta “Yeraltı” dizisi dahil hiçbir dizi yeni bölüm yayınlamamıştı.

Yeraltı dizinin yeni bölümünün bu hafta 22 Nisan Çarşamba akşam saat 20.00'de yayınlanması öngörülüyor.

YERALTI FİNAL Mİ YAPACAK?

Yaşanan elim olayların ardından birçok dizi gibi Yeraltı dizisi de yeni bölüm yerine tekrar bölümü ile ekranlara gelmişti. Şiddet içerikleri nedeniyle eleştirilen yapımlar için yeni bir süreç başlatılırken, yapımcılar ve reklam verenler art arda adımlar attı.

Suç ve aksiyon türündeki “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” dizileri geçici olarak yayın akışından çıkarıldı. Alınan karar kapsamında dizilerdeki şiddet unsurlarının azaltılması için düzenlemeler yapılacağı, bazı projelerde ise senaryoların tamamen yeniden ele alınacağı ifade ediliyor. Bu nedenle Yeraltı dizi final yapmayacak, yeniden düzenlenecek senaryosu ile ekranlara gelmeye devam edecek.

