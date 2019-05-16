Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanımına ilişkin düzenleme değiştirildi. Yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerle ilgili değişiklikle, iki yılda bir tane olan cep telefonu getirip pasaporta işleme imkânı üç yılda bir olarak değiştirildi. Bu şekilde vergi kaybının azaltılması hedeflenirken, aynı zamanda muafiyet hakkının yolcu dışındaki bir başkası tarafından kullanımın önüne geçilmesi de hedefleniyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayda girmesi için 2019 itibarıyla 618,60 TL harç ücretinin yatırılması gerekiyor. Yurt dışından yapılan alışverişlerde suistimalleri önlemek atılan adımları içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yurt dışından internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan 22 avroluk vergi muafiyeti kaldırıldı. Bundan böyle bedeli ne olursa olsun yurt dışından internet yoluyla alınan bütün ürünlerden vergi tahsil edilecek. Yeni kararname ile kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri yayın için gümrük vergisindeki muafiyet korundu. Karar yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yalnızca yurt dışından Türkiye’ye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlar gümrük vergilerinden muaf tutulacak. Bireysel olarak vatandaş adına gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen diğer eşya için tek ve maktu vergi uygulanacak. Öte yandan yine posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli 1.500 avroyu ve miktarı 30 kilogramı geçmeyen kişisel kullanıma yönelik kitap ve basılı yayın vergiden muaf tutuldu. Bundan sonra değeri 1.500 avroyu aşmayan ürünlerden, AB ülkelerinden geliyorsa yüzde 18, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 20 gümrük vergisi alınacak.

MEKTUP GÖRÜNÜMLÜ KARGOLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018’de sadece bir ülkeden Türkiye’ye 26 milyon mektup gönderildiğini ve mektupların içindeki ürünlerden herhangi vergi alınmadığını ifade etmişti. Bakan Albayrak “26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Vergi nerede? Yok. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz” demişti.

ÜRÜN 1000 FATURASI İSE 22 AVRO

Yurt dışından yapılan internet alışverişlerinde 22 avroya kadar olan ürünler vergiden muaf tutuluyordu. Bu tutar 75 avro seviyesindeyken önce 30 avroya, 2016 yılında da 22 avroya çekilmişti. Ancak bu durum büyük suistimale sebep olmuş, yurt dışından gönderilen ürünün bedeli 1.000 avro dahi olsa 22 avro olarak fatura kesilerek vergiden muaf tutulması sağlanıyordu. Söz konusu ürünler arasında elektronik, tekstil, ayakkabı-çanta, hediyelik eşya, değerli takı, küçük araç gereç ve aksesuar bulunuyor, bunların yerli üreticileri olumsuz etkileniyordu.