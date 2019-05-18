Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa’daki mevduat bankaları arasında ilk çeyrekte en fazla net kârı, 1 milyar 722 milyon lira ile Garanti Bankası elde etti. İkinci sırada 1 milyar 458 milyon lira ile İş Bankası, 1 milyar 413 milyon lira ile Akbank izledi. Net kârını 2018’in ilk çeyreğine göre artıran tek banka QNB Finansbank oldu. Bankanın ilk çeyrekteki net kârı 631,3 milyon lira oldu.

Aynı dönemde net kârı en fazla gerileyen banka yüzde 61,4’lük düşüşle Halkbank oldu. Bu bankayı sırasıyla yüzde 38,1’lik azalışla VakıfBank, yüzde 26,3’lük düşüşle ICBC Turkey Bank, yüzde 19,3 azalışla İş Bankası, yüzde 18,4 gerilemeyle DenizBank, yüzde 17,4’lük azalışla Akbank, yüzde 13,7’lik düşüşle Garanti ve yüzde 0,2’lik sınırlı azalışla Yapı Kredi izledi. Şekerbank ise 95,1 milyon lira zarar açıkladı.

Ziraat’in yüzde 36,3 azalarak 1 milyar 730 milyon liradan 1 milyar 102 milyon liraya indi.