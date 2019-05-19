Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde blok zincir, kâğıtsız ihracat, kolay destek sistemi gibi birçok alanda öncü çalışmalara imza atan Ticaret Bakanlığı şimdi de akıllı ihracat dönemini başlatıyor. Firmalar yapay zeka destekli ‘Akıllı İhracat Platformu’ ile artık küresel pazarlarda daha fazla söz sahibi olacak. Kamuda dijital alanda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini eklediklerini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatı artırmak, ihracatçının önündeki engelleri kaldırmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kolay İhracat Platformu oluşturduklarını bildirdi. Pekcan, bu platform sayesinde, farklı kaynaklardan sunulan, firmaların sahip olduğu özellikleri anlamadan önerilerde bulunan birçok sistemi ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda “Akıllı İhracat Platformu” şeklinde yeni bir sistem tasarladıklarını belirten Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli ‘Akıllı İhracat Platformu’ ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız” diye konuştu.

TERZİ USULÜ HİZMET

Pekcan, kurulacak sistemle “terzi usulü” firma özelinde çözümler sunulacağını, pazar, destek ve metodoloji önerisinde bulunulacağını kaydetti. Pekcan, bu sayede firmaların bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak, ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya bilgisayarının başından ücretsiz cevap bulabileceğini anlattı. Bakan Pekcan, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi: Örneğin bir firma yurt dışına makine satıyor. Sistem önce sizi tanıyacak. ‘Firmanız nerede, kaç kişisiniz, üretim kapasiteniz ne kadar’ gibi sorularla önce firmanın dijital kimliği oluşturulacak. Sonra arka planda özel olarak hazırlanan yapay zekâ temelli algoritmalar devreye girecek. ‘Bu firmanın ürününü dünyada en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı?’ gibi kriterler işlenecek. Sistemde yazılım aşamasına gelindiğini belirten Pekcan, platformu en kısa sürede hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.