Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllarda şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte iftar açan vergi müfettişleri bu yıl da Maltepe Huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

İftar programında konuşan VMD İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, “Göreve geldiğimizden bu yana İstanbul’da görevli meslektaşlarımız için var gücümüzle çalışmakta olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.

İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan vergi müfettişleri, Grup Başkanları, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılarından Murat Selçuk Taşkıran ve Onur Gök, VMD Genel Başkanı Özgür Kubuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Maltepe Huzurevi sakinleri katıldı.

“Meslektaşlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz”

Programa ev sahipliği yapan VMD İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi: “Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcısı üstatlarım, grup başkanı üstatlarım, Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanım, kıymetli üstatlarım, değerli meslektaşlarım, iftar programımızın özel konukları olan Maltepe Huzurevi sakinleri hepiniz hoşgeldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin teveccühüyle üç ay önce göreve geldik. Göreve geldiğimizden bu yana İstanbul’da görevli meslektaşlarımız için var gücümüzle çalışmakta olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan siz değerli üstatlarıma ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şüphesiz Ramazan ayı birlikteliğin, kardeşliğin, duyguların pekiştiği çok özel bir aydır. Biz de bu vesileyle Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi olarak geleneksel iftar programında siz değerli üstatlarımızla ve meslektaşlarımızla bir araya geldik.”