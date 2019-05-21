Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay ANTALYA

Türkiye’nin rekabet gücü en yüksek sektörlerinden turizmde yüzler gülüyor. 2019’un ilk dört ayında sadece Antalya’ya gelen yabancı sayısı 1,5 milyonu aştı. Özellikle Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından yeni pazarlara açılan turizmciler, meyveleri bugün topluyor. Ela Quality Belek Resort Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, 2019 yılında Antalya’ya 16 milyon turist bekledikleri söyledi. Yaşanan uçak krizinin ardından ilişkilerin normalleşmesi ile Rusların bugün ilk sırayı aldığını belirten Ufuk Gezgin; yakın geçmişte alternatif pazar arayışlarının büyük fayda sağladığını, İngiltere ve Polonya’dan gelen turist sayısında patlama yaşandığını söyledi. Gezgin “Kriz döneminde yeni pazar çalışması yaptığımız İngiltere, Polonya ve Romanya müşteri portföyümüze dâhil oldu. Brexit sebebiyle paundun avro karşısında değer kaybı, İspanya ve Yunanistan’a giden İngilizleri Türkiye ve Mısır’a yöneltti. Bizim İngiltere ile paunt bazlı kontrat yapmamızın da bunda etkisi var. İlk dört ayda İngiliz turist sayısında 49 artış var. Her yıl İspanya’ya giden 12 milyon İngiliz turistin 2 milyonunu bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. Aynı dönemde Polonya’dan gelen turist sayısı yüzde 69 yükseldi. AB’ye girdikten sonra zenginleşen Polonya, Romanya ve Macaristan, gelecek vadeden ülkeler” diye konuştu