Merkez Bankası bugün swap faizini yeniden yüzde 24,00'e çekmesinin ardından repo piyasasında da miktar bazlı ihale açtı. Banka bir hafta vadeli 17 milyar TL tutarında miktar bazlı repo ihalesi açtığını duyurdu. Banka 9 Mayıs'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." açıklaması yapmıştı.
TCMB swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdü
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
21.05.2019 - 12:28 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası swap faizini yüzde 25.50`den yüzde 24`e indirdi.
Merkez Bankası bugün swap faizini yeniden yüzde 24,00'e çekmesinin ardından repo piyasasında da miktar bazlı ihale açtı. Banka bir hafta vadeli 17 milyar TL tutarında miktar bazlı repo ihalesi açtığını duyurdu. Banka 9 Mayıs'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." açıklaması yapmıştı.
Etiketler : Merkez Bankası,
626060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/626060.aspx
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