Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Döviz kurundaki yükselişle birlikte temel gıda ürünleri başta olmak üzere hızlı tüketim maddelerinde yaşanan artışlar marketleri promosyonlu satışa yönlendirdi. Kampanya ve indirimlerle fiyat artışlarının tüketiciye etkisi sınırlı kalırken, market satışlarının yarısı promosyonlu ürünlerden geldi. Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, marketlerde sepet enflasyonunun yüzde 22-23’lere ulaştığını ifade ederek “Bu dönemde promosyonlu ürünlerde ciddi artış oldu. Herkes tüketiciye en iyi şekilde promosyon yapmaya başladı. Gıda dışı ürünlerde dört tanesinde üçü promosyonlu alınıyor. Gıda da promosyonlu ürün satışının cirodaki payı ise yüzde 35’e geldi. Ortalama ise yüzde 50’ye yaklaştı. Geçtiğimiz yıl bu oran üçte birdi” dedi.

YAZ ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞER

Tanzim satışına da değinen Kartallıoğlu, nisan sonu itibariyle bunun kalktığını artık ihtiyaç kalmadığını belirterek, “O fiyatların yüksek olduğu bir dönemde çözüm olarak geliştirildi. Artık ihtiyaç kalmadı. Yaz dönemi geldi artık meyve sebze ucuzladı ve bollaştı. Patates 6 liradan 4 TL’ye, soğan 5,75’ten 3,25’e, salatalık 5 liradan 3 TL’ye kayısı 15,99 liradan 9,99 liraya, düştü. Yaz sebze ve meyvelerinde en az yüzde 50 daha düşüş olur” diye konuştu.

MARKETLER FİYATLARI ARTIRIYOR DEMEK ABESLE İŞTİGAL OLUR

“Meyve sebze fiyatlarını marketler artırıyor” eleştirilerine de cevap veren Kartallıoğlu şunları kaydetti: “Yanlış bir algı var. Tarlada 3 TL olan şeyin markette 10 TL olduğu yönünde. Tarladaki fiyatla marketteki fiyatın aynı olmasının imkanı yok. Bir kere tarladaki üründe fire olur, bir kısmı kullanılamaz. Hepsi standartlarımıza uygun değil. Bu ürünün lojistiği ve nakliye maliyetleri var. Bunun için insan çalıştırıyorsunuz. Hâliyle çok işlemden geçiyor. Meyve sebzede bir marketin yüzde 10’dan fazla kâr marjı yok. Beş büyük market zincirinin meyve sebzedeki hakimiyeti de yüzde 5’i bile geçmiyor. Marketlerin fiyatları artırdığını iddia etmek abesle iştial olur.” Kartallıoğlu, meyve sebzedeki alımlarının da yüzde 20’sinin doğrudan üreticiden, yüzde 20’nin halden ve yüzde 60’ının ise tüccar üreticilerden yaptıklarını aktardı.

Kartallıoğlu, finansal rakamları hakkında da şu bilgileri verdi: “2018’de satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 14 büyüterek 5,2 milyar TL’lik ciro elde ettik. 2019’un ilk üç ayında ciromuzu geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 20 artırdık ve 1,37 milyar TL olarak gerçekleştirdik. Bu yıl ciromuzda geçen yıla göre yüzde 20-30 arasında artış bekliyoruz.”

120 MİLYON LİRA YATIRIM YAPACAK

Carrefoursa’nın yatırım hedefleri hakkında bilgi veren Kartallıoğlu, şunları söyledi: “Şu anda 611 mağazamız var. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 640’a çıkaracağız. 120 milyon TL’lik yatırım bütçemizin yarısını yeni mağaza açma ve var olan bazı mağazaları yenilemek için kullanacağız. Diğer yarısı ise teknolojik yatırımlara ayıracağız. Yeni illere ve ilçelere gireceğiz. Tüm Türkiye’ye bakıyoruz. Şu anda 53 ildeyiz. Bulunmadığımız 28 il var. Yeni mağazalarla beraber de 500 kişiye istihdam sağlayacağız.”

BESİ ÇİFTLİKLERİ KURACAK

Kartallıoğlu, besi çiftlikleri kuracaklarını belirterek “Ortaklık yoluyla ya da sözleşme olarak üretim yapacağız” dedi. Et satışlarını yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini dile getiren Kartallıoğlu, yıl sonu satış hedeflerini 9 bin ton olarak açıkladı.

LEZET ARASI'NI İHRAÇ EDECEĞİZ

Kutay Kartallıoğlu, Türkiye’de geliştirdikleri Gurme ve Lezzet Arası konseptleri yurt dışına ihraç edeceklerini söyledi. Kartallıoğlu “Lezzet Arası 9 restoranımızda var. Mağazalara girenlerin yüzde 13’ü burada yiyor. Hafta içi 6 bin, hafta sonu 9 bin kişi giriyor. Yıl sonuna kadar mevcut Lezzet Arası sayısını 13’ yükselteceğiz. Yurt dışından bu konseptleri uygulamaya yönelik talep var. Belçika ve Polonya’da hayata geçecek. Biz de onlara danışman olarak yardım edeceğiz. Türkiye grup içinde proje ülkesi olmaya başladı” diye konuştu. Organik ürünlerde ve bizim biyo markamızla ihracata başlayacağız. Hedefimiz beş yıl içerisinde 100 milyon dolar ihracat” dedi.