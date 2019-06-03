Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, STAR Rafineri’de şimdiye kadar 1,5 milyon ton ham petrol işlendiğini belirterek “Yıl sonuna kadar toplam 8 milyon ton ham petrol işlemeyi planlıyoruz. Gelecek aydan itibaren, Irak petrolü de almaya başlıyoruz” dedi. Gahramanov, Bakü’de düzenlenen Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda, Türkiye’deki yeni yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Petrokimya sektöründe STAR’ın ardından ikinci yatırımı yapmak için BP ile bir projelerinin olduğunu açıklayan Gahramanov, “Hızlı ilerliyoruz. Nihai yatırım kararını gelecek yılın ilk çeyreğinde almayı planlıyoruz. Burada yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak ve 1,2 milyon tonluk üretim planlıyoruz. Saflaştırılmış teraftalik asit (PTA) ve P-Ksilen (PX) üreteceğiz. Bunlar tamamen ithal edilen ürünler. Bu ürünlerin ithalatını azaltacağız. 2017’de Türkiye’nin petrokimya sektöründen kaynaklı cari açığı 11,5 milyar dolardı. Yeni petrokimya tesisi, Türkiye’nin bu alandaki ithalatını yarı yarıya azaltacak. Süper teşvik var. Kamu destek olacak. Türkiye’de bu alanda yatırım olmalı. Biz rekabetten korkmuyoruz, yeter ki doğru düzgün rekabet olsun ama ne kadar çok olsa, o kadar iyidir. Sonuçta Petkim, Türkiye’nin en büyük petrokimya tesisi ama bugün pazarın yüzde 18’ini karşılıyor. Yani, pazarda yeni petrokimya yatırımları için boşluk var” diye konuştu.