Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak.



Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı.



5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak açıklandı. Buna göre memurlara yüzde 0.99 fark oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı.



Haziran enflasyonuna göre fark kesinleşecek.



Memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor.



Yüzde 5.99'luk artışa göre, eş yardımı 295,38, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 68,56, 6 yaş üstünde 34,28 liraya çıkacak.



Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olana aylık 409,29 lira yerine 433,8 lira verilecek.



Enflasyon tahminlerine göre de zam yüzde 5+2.7 olacak.



Bu durumda aile yardımı da yüzde 7.7 zamlanacak. (Takvim)