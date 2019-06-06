Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bölgesinde lojistik üs olma hedefi bulunan Türkiye’nin, dünya devi e-Ticaret firmalarının radarına girdiğini belirterek “Alibaba, Amazon gibi e-Ticaret’in oyun kurucuları, Türkiye’de faaliyetlerini her geçen gün artırıyor. Kargo sektörü 2023’ün stratejik sektörleri arasında olacak” dedi. Dünya genelinde e-Ticaret sektörünün büyümesinin hızlı bir ivme kazandığını vurgulayan Ayyarkın, küresel e-Ticaret pazarının 2019 yılında 3,5 trilyona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Dünyada sınır ötesi e-Ticaret hacminin de 400 milyar dolarlık bir hacme ulaştığına dikkat çeken Ayyarkın şunları kaydetti: 2020 yılında dünyada e-Ticaret hacmi 10 trilyon dolara ulaşacak. e-Ticaret de genel ekonomi içerisindeki payını yüzde 13 gibi bir seviyeye çıkaracak. Ülkemizde de durum dünyanın genelinden farklı değil. 2018 yılında hızla büyüyen e-ticaret sektörü, yüzde 42 oranında büyüyerek 59,9 milyar liralık hacme ulaştı. Küresel bazda artan e-Ticaret hacmi, taşınan mal ve hizmetin de artmasına sebep oluyor. Kargo sektörü olarak bizlerin de hem operasyonel hem de altyapı olarak bu büyümeye ayak uydurmamız gerekiyor.

LOJİSTİK ÜS İÇİN 60 MİLYAR YATIRIM

Bölgesel lojistik üs olma hedefi yolun en az 60 milyar liralık yatırıma ihtiyacı duyduğunu belirten Ayyarkın “Türkiye dünya devi e-Ticaret firmalarının radarına girmeye başladı. Alibaba, Amazon gibi e-Ticaret’in oyun kurucuları, Türkiye’de faaliyetlerini her geçen gün artırıyor. Özellikle e-ticaretin dünya genelindeki yükselişiyle, kargo ve lojistik sektörleri de stratejik bir ivme kazandı. Ülkemiz coğrafi konumu olarak da yüzyıllardır ticaretin geçiş noktasında olduğu gibi e-Ticaret’in de geçiş noktasında. Kargo sektörü 2023’ün stratejik sektörleri arasında olacak. Bu sebeple yaptığımız iş daha da çok önem kazanmış durumda. Biz de bu alana yaptığımız yerinde ve doğru yatırımlarımız sayesinde yerli ve yabancı e-Ticaret markalarının tercih ettiği şirket konumuna geldik” diye konuştu.

KOBİ'LERİ TAŞIYOR

Aras Kargo Genel Müdürü Ayyarkın, toplam 4 binden fazla araç, 800’ün üstünde şube, 29 transfer merkezi ve 14 bin çalışanla Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketlerinden biri konumunda olduklarını ifade etti. Ayyarkın, “Her gün ortalama 600 bin gönderi taşıyoruz. Son yıllarda KOBİ’lerin en çok çalıştığı kargo şirketiyiz. 4 milyondan fazla siparişin incelenerek hazırlandığı 2018 KOBİ E-Ticaret Raporu’na göre, son 2 yılda üst üste KOBİ’lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi seçildik” dedi.

1 MİLYAR LİRA CİRO

Son beş senedir çift haneli büyüme trendi yakaladıklarını belirten Ayyarkın, 2018’de de yine çift haneli büyümeyle 1 milyar liranın üstünde ciro elde ettiklerini söyledi. Bu sene de çift haneli büyüme trendini devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Ayyarkın “İkitelli Teknolojik Transfer Merkezinin ardından, bu sene planladığımız yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul, İzmir gibi ticaretin yoğun olduğu büyük şehirlerimizdeki transfer merkezlerini de teknolojik olarak yeniliyoruz” diye konuştu.