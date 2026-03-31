Financial Times’ın sızdırdığı şok belgelere göre; savaşın mimarı olan Hegseth, operasyondan sadece haftalar önce milyonlarca dolarlık savunma sanayii fonu satın almak için talimat verdi. Kendi yönettiği harekattan haksız kazanç sağlama girişimi, son anda 'teknik bir engele' takılarak sonuçsuz kaldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran operasyonunun ardından şimdi de 'kişisel servet' skandalıyla Washington’ın gündemine oturdu.

Financial Times'ın sızdırdığı raporlara göre Hegseth'in servetini yöneten kurum, İran saldırısından sadece haftalar önce milyonlarca dolarlık savunma sanayii fonu satın almak için harekete geçti.

Pentagon’un bütçesini yöneten ismin, harekat başlamadan hemen önce yatırım yapması 'içeriden bilgi alarak haksız kazanç' şeklinde tartışmalarına neden oldu.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in milyon dolarlık gizli planı ifşa oldu! "İran'dan önce hisse topladı"

SALDIRI ÖNCESİ "MİLYON DOLARLIK" TALEP

Konuya yakın kaynaklara göre Morgan Stanley’de Hegseth’in portföyünü yöneten komisyoncu, Şubat ayında BlackRock ile temasa geçti. Talep edilen yatırımın odağında, içerisinde Lockheed Martin, RTX ve Northrop Grumman gibi savunma devlerini barındıran "Defense Industrials Active ETF" (IDEF) fonu yer aldı.

Milyonlarca dolarlık yatırım girişimi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri harekat hazırlıkları yaptığı günlerde gerçekleşti.

TEKNİK ENGEL SKANDALI ÖNLEDİ

Hegseth’in milyon dolarlık 'savaş yatırımı' girişimi, son anda teknik bir engele takılarak büyük bir skandalın fiilen gerçekleşmesini önledi. Financial Times, "Savaş bakanın servetini yöneten kurumun talep ettiği devasa savunma fonu (IDEF), Morgan Stanley platformunda henüz alım-satıma açık olmadığı için işlem sonuçsuz kaldı. BlackRock yetkililerinin dikkatini çeken bu yüksek meblağlı talep, eğer sisteme takılmasaydı Hegseth, kendi yönettiği savaştan şahsen para kazanan bakan olarak tarihe geçecekti. Üstelik söz konusu fonun son bir ayda yüzde 13 değer kaybetmesi, bu teknik engelin Hegseth’i sadece etik bir krizden değil, aynı zamanda büyük bir finansal zarardan da kurtardığını da gün yüzüne çıkarmış oldu." dedi

PENTAGON YALANLADI

Haberin yankıları üzerine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, iddiaların tamamen "uydurma" olduğunu söyledi.

