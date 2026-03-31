ABD basınından çarpıcı Trump iddiası!
ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır olduğu iddia edildi.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
"TRUMP HAREKATI SONLANDIRMAYA HAZIR" İDDİASI
Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.
Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı.
ASKERİ SEÇENEKLER ÖNCELİK DEĞİL
Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı ifade edildi. Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.