İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistan'ı 'kardeş ülke' olarak nitelendirirken, İran'ın operasyonlarının hedefinde bölge ülkeleri değil 'saldırgan güçler' olduğunu söyledi. Öte yandan Arakçi, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgedeki askeri gerilim ve güç dengelerine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Arakçi, Suudi Arabistan ile ilişkilere değinerek, “İran, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyuyor ve onu kardeş bir ülke olarak görüyor” ifadelerini kullandı. İran’ın yürüttüğü askeri operasyonların bölge ülkelerine yönelik olmadığını belirten Arakçi, hedeflerinin “bölgede güvenliği tehdit eden saldırgan unsurlar” olduğunu dile getirdi.

"BÖLGEDEN ÇIKARMA ZAMANI ÇOKTAN GELDİ"

Açıklamasında ABD’nin bölgedeki askeri varlığını sert şekilde eleştiren Arakçi, “ABD güçlerini bölgeden çıkarma zamanı çoktan geldi” dedi.

Arakçi, paylaşımında Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelik düzenlenen saldırıya da atıfta bulundu. Söz konusu saldırıda hasar gördüğü öne sürülen E-3 Sentry (AWACS) erken uyarı uçağına ait bir görüntü paylaşan Arakçi, bu örnek üzerinden İran’ın askeri kapasitesine dikkat çekti.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz günlerde aynı üsse düzenlenen füze ve İHA saldırısında ABD’ye ait bazı stratejik uçakların zarar gördüğü belirtildi. Haberde, E-3 Sentry tipi erken uyarı uçağının yanı sıra yakıt ikmal uçaklarının da hasar aldığı, saldırıda 12 askerin yaralandığı bilgisine yer verildi.

