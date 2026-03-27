Arakçi, İsrail’in ABD koordinasyonuyla İran’ın stratejik sanayi ve nükleer tesislerini hedef aldığını açıklayarak, "Bu suçun bedeli çok ağır olacak" dedi. Arakçi’nin bu sert çıkışıyla aynı saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD bağlantılı şirketler ve İsrail müttefiki sanayi tesisleri için "derhal tahliye" emri vererek büyük misillemenin başladığını duyurdu.

İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilim, sanayi ve nükleer altyapıların hedef alınmasıyla geri dönülemez bir noktaya ulaştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran’a ait en büyük iki çelik fabrikasını, bir enerji santralini ve sivil nükleer tesisleri vurduğunu resmen doğruladı.

"İsrail bedelini ağır ödeyecek"... Bakan Arakçi sert konuştu, Devrim Muhafızları tahliye emri verdi

Saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini belirten Arakçi, Washington’ın diplomasi söylemlerinin bu saldırıyla çöktüğünü vurgulayarak, "İsrail bu suçların bedelini çok ağır ödeyecektir" dedi.

Arakçi'nin açıklaması şöyle:

"İsrail, İran'ın en büyük iki çelik fabrikasını, bir enerji santralini ve sivil nükleer tesislerini de içeren çeşitli altyapı tesislerini vurdu. İsrail, ABD ile koordineli hareket ettiğini iddia ediyor. Bu saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in suçlarının bedelini çok ağır ödetecektir"

Bakan Arakçi’nin diplomatik sertlikteki açıklamalarının ardından askeri kanattan "misilleme" hamlesi gecikmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi merkezlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede faaliyet gösteren ABD bağlantılı şirketler ile İsrail’le müttefik ağır sanayi kuruluşlarına uyarıda bulundu.

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, "ABD ve siyonist düşman, İran sanayilerine saldırmaktan kaçınması yönündeki önceki uyarılara rağmen bugün çok sayıda sanayi merkezini hedef aldı" denildi.

"İŞ YERLERİNİ DERHAL TERK EDİN"

ABD ve İsrail’in sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından misilleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle bölgede ABD’li hissedarları bulunan sanayi şirketlerinin çalışanları ile siyonist rejimle müttefik ağır sanayi kuruluşlarına, can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için derhal iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca bu tür sanayi tesislerinin çevresinde yaşayanların da saldırılar gerçekleşene kadar en az 1 kilometre mesafe içindeki ikamet yerlerini terk etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"GÖZE GÖZ OLMAYACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi ise ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Bizi daha önce bir kez sınadınız. Bu kez denklem göze göz, dişe diş olmayacak. Bekleyin" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası