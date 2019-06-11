Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 3 bin ton kirazın hasat edilmesi bekleniyor. Ürün; İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Hatta bu kiraz, İngiliz Kraliyet ailesinin de sofrasına gönderilecek. İhracatçı firmanın yetkilisi Mehmet Efe, 15 yıldır İnegöl’den kiraz ve şeftali gibi meyveleri alarak yurtdışına gönderdiklerini belirterek “Bu bölgenin ürünü çok kaliteli. Kimyasal analizlerde problem yok. İriliği çok çekici. Peşin olarak alım yapıp, kendi müşterilerimize ihracatı yapıyoruz. Sadece Avrupa değil, Orta Doğu ülkeleri de radarımızda” dedi.

İHRACATLIK FİYAT 22 TL

İhracatlık kirazın satış fiyatı, bu yıl kalitesine göre 22 TL’ye kadar çıktı. Büyük üreticilerden İrfan Çetinkaya “Hava sıcak gitti, yağış da fazla olmadı. Bu sebeple rekolte biraz düşük. Fiyatlar 22 TL’yi gördü. Şu anda 15-18 TL arasında. Maliyetlerimiz arttı. Önceden bir torba gübreye 55 lira verirken, şimdi 125 lira veriyoruz” diye konuştu. Bu arada iç piyasaya verilen daha küçük boy kirazların kilosu, 5-8 TL arasında...