Kolay kurulumu ve akıllı telefon uygulaması sayesinde rahat kullanımıyla Somfy One, yaşam alanınıza mükemmel biçimde uyum sağlayarak evinizi ve ailenizi koruyor. Gelişmiş hareket sensörü ve dahili siren içeren ilk kamera olan ürün nerede olursanız olun gözünüz evinizin üstünde oluyor. Sistem, alarm durumlarında da anında bildirim ile uyarıyor.

Babaların içi rahat oluyor aklı evde kalmıyor

2017’de Smart Home ve Embedded Technologies kategorilerinde 2 tane CES Innovation ödülü ve ayrıca iF Design ödülü de alan Somfy One, tüm evlere son derece kolay bir şekilde kuruluyor. Evinizde yerleştirmek istediğiniz uygun bir yer bulup elektrik bağlantısını yapmanız, sistemin devreye girmesi için yetiyor. Siz evde yokken bir hareket algıladığında alarmı devreye sokuyor ve cep telefonunuza bildirim gönderiyor. Full HD kamerasıyla da anlık video kaydına başlıyor. Yapacağınız ayarlamalara göre siz evden çıkarken çalışmaya başlıyor ve kameranın kapağı açılıyor, eve döndüğünüzde de otomatik olarak kapanıyor. Kamera kapağı ile evdeki mahremiyetinizi de güvence altına alıyor. Akıllı telefonunuzdan istediğiniz an kapatabildiğiniz kamera kapağı ile evinizdeyken yaşayabileceğiniz “Acaba izleniyor muyum?” endişesi ortadan kalkıyor. Ürünün 130 derece görüş açısı, 8 kat görüntü büyütme, gece görüşü, 100dB siren, dahili hoparlör ve mikrofon ile çift yönlü ses iletimi, hareket sensörü (menzil: 5 m) ve evcil hayvan algılama gibi özellikleri de bulunuyor.