Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,91 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,67'den alıcı buluyor. Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.