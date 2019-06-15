Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,91 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,67'den alıcı buluyor. Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (15 Haziran dolar ve euro fiyatları)
15.06.2019 - 09:50 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 15 Haziran dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,tl,
631130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/631130.aspx
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