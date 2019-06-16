Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

1 Temmuz’da devreye girecek eylem planına göre, ihraç edilecek ürünler A’dan Z’ye kontrol edilecek. Bakanlık bunun için ‘özel birimle’ sezon boyunca üreticilerle yakın temas kuracak. Ayrıca üretim alanları yılda iki defa denetlenecek. İşte eylem planının ayrıntıları:

¥ Üreticilerin zararlı organizmalarla, mücadele konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim programları düzenlenecek. Eğitimler gerekirse belirli aralıklarla tekrar edilerek, sorunlar giderilecek.

¥ Üreticilerin erken uyarı sisteminden sıcaklık, nem ve yağış gibi bilgileri alabilmesi için erken uyarı istasyonları yaygınlaştırılacak.

¥ İhraç edilecek ürünlerin kaliteli olması ve sürekliliğinin sağlanması için ihracatçı firmalara kolaylıklar sağlanacak. Kendisine ait üretim alanı olmayanlar, güvenli üretim alanlarında sözleşmeli olarak üretilen ürünleri ihraç etmeye yönlendirilecek.

¥ İhracat başvurusu yapan firmaların paketleme tesisleri mart veya eylül aylarında denetlenecek.

¥ Akdeniz meyve sineğinin oluşturduğu izlerin tespit edilebilmesi için narenciye paketleme tesislerinde mor ışıklı karanlık oda kurulması yaygınlaştırılacak.