Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

1 Ocak 2019 ile 12 Haziran 2019 tarihlerindeki geçiş cezalarını kapsayan düzenlemede ödenen iadeler, ödemenin yapıldığı yere göre değişecek. Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka ile PTT’ye yapılan ödemelerde MTV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine para iade edilecek. Karayolları tarafından oluşturulmuş sanal POS üzerinden veya genel müdürlük tarafından açılmış posta çeki hesabına yapılan ödemeler ise Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine yapılacak.

İADE 30 EYLÜL’E KADAR

2 Eylül’e kadar yapılan başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün iletilecek. İade işlemleri, 30 Eylül 2019’a kadar gerçekleştirilecek.

Dikkat, vekalet ücreti istenmiyor

Kanuna göre yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere ceza verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin bedeli tahsil edilmeyecek. Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.