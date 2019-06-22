Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Kamu çalışanı 200 bin işçiyi yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde detaylar netleşmeye başladı. Görüşmelerde çalışanlara yönelik sosyal yardımların artırılması ve kamudaki işçilerin tek çatı altında toplanması başlıca konular arasında yer alıyor.

KİT’LERDE ÇALIŞANLAR MASADA OLACAK

Görüşmelerin ana odağı çalışanlara mali haklarda düzenleme yapılması olurken, Türk-İş heyeti geçtiğimiz yıl kadro süreci başlatılan ancak beklenilen hızla ilerleme sağlanmayan KİT çalışanlarının durumunu masaya taşıyacak. Hâlihazırda 100 bin KİT çalışanı için pazarlığa girişecek olan Türk-İş, görüşmeler sonrasında bu konuda hızlı bir adım atılmasını hedefliyor.

4D’LİLER TİS’E DÂHİL OLMAYI BEKLİYOR

Bir diğer önemli konu da geçtiğimiz yıl taşeronluktan kadroya geçenlere yeni haklar kazandırmak olacak. 4D’li olarak bilinen taşerondan kadroya geçenler, Yüksek Hakem Kurulu hükümlerine göre ücret alan ve gelecek yıla kadar 4+4 oranında zam hakkına sahip. TÜİK’in açıklamış olduğu yüzde 26’lık enflasyonun gerisinde zam alan işçiler, kendileriyle aynı işi yapmalarına rağmen mali ve özlük haklarından farklı olması nedeniyle TİS sürecine dahil edilmesi de talepler arasında yerini alacak. Türk-İş yetkilileri aileleri ile 1 milyonu bulan bu kişilerin durumunu 2021’deki görüşmelere bırakmak istemiyor.

İŞÇİLER MEMURLAR KADAR AİLE YARDIMI İSTİYOR

Görüşmelerin diğer bir önemli başlığı ise sosyal yardımlar. Türk-İş, ilk yıl için 500 lira, ikinci yıl için de 600 lira sosyal yardım yapılmasını bekliyor. Diğer yandan aile ve çocuk yardımı konusunda da memurlara verilen 410 liranın işçilere de verilmesi isteniyor. Buna ek olarak bir de ilk yıl için 500 lira, ikinci yıl için de 600 lira giyim yardımı yapılması isteniyor.

İŞÇİLERİN İNTİBAKLARI KORUMA ALTINA ALINSIN

Kamu kurumlarında ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya açıktan atanan işçilerin TİS’ten doğan her türlü hak ve menfaatleri(intibakı), gittikleri işyerlerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılması da talep edilecek.

ÜCRET FARKINDA ZAMAN KAYBI DETAYI

Türk-İş, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farkların, kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak, gecikmeden ödenmesini isteyecek.