Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut tarafından 3 Temmuz Çarşamba saat 11.00’de gerçekleşecek açık artırma için son başvuru tarihi 2 Temmuz Salı... Satışa sunulacak 81 cadde, meydan ve açık hava dükkanı; otel, yurt, üniversiteler ve iş merkezleriyle iç içe olan konumu, günlük 30 binden fazla kişi sirkülasyonu ile dikkat çekiyor. Dükkânlar ister kiracılı ister ticarete hazır şekilde sunulacak. Kiracısız dükkânlar için iki yıl boyunca yıllık yüzde 6 kira garantisi verilecek. Yedi yıldan başlayan sürelerle geri kazanım sağlayan dükkanlar, 60 ay vade ve yüzde 8 KDV ile satılacak. 1453 metre uzunluğundaki cadde, mağazaları ve yiyecek içecek mekânlarıyla büyük yatırım fırsatı barındırıyor.