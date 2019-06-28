Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke MERSİN

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafından üretilen “Derman” zırhlı askerî lojistik aracı, NATO testlerini bir bir geçerek dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Mersin’de önceki gün gerçekleştirilen son testlerde, tam kapasite ile motor gücü denendi. Araca 48 ton yük yüklendi ve arkasına 35 tonluk kamyon bağlandı. Arkasındaki araç fren yaparken, Derman, hem üzerindeki yükü taşıdı hem bağlı aracı çekti. Aynı test asfalt ve kum zeminde tekrarlandı. Yaklaşık 40 derecelik sıcaklıkta gerçekleşen bu denemelerde Derman, tam not aldı. Şimdi araç; İngiltere’de düzenlenecek testlerde zorlu şartlara karşı dayanıklılığını gösterecek. Eğimli ve engebeli arazide sürüş, elektronik aksam ve zırh testi yapılacak. Araç içerisinden lastik basıncının ayarlanması ve patlak lastik onarım özellikleri de teste tabi tutulacak. Böylece Derman, NATO sertifikası alacak. Üç yıllık proje sonrasında geliştirilen Derman; 517 beygir motor gücü, zorlu arazi şartlarına dayanıklı zırhı, 8x8 özelliğiyle öne çıkıyor. Araçta, yüzde 70 oranında yerlilik hedefleniyor.

Koluman Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Yerli imkânlarla ve hiçbir teşvik almadan geliştirdiğimiz bu aracımızın, NATO ordularına satışını hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk olarak TSK tarafından kullanılması, bizim için büyük bir referans olacaktır. Bu aracı ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz” diye konuştu.