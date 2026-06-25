2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanırken Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maç saati ve E Grubu'ndaki son puan durumunu araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında son hafta maçlarıyla birlikte eleme turuna yükselecek takımlar netleşmeye başlıyor. E Grubu'nda oynanacak Curaçao-Fildişi Sahili mücadelesi de hem gruptaki sıralamayı hem de son 32 turuna yükselecek takımları doğrudan etkileyecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.

CURAÇAO-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Curaçao ile Fildişi Sahili arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

Curaçao-Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu

Karşılaşma, E Grubu'ndaki sıralamayı belirleyecek kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. İlk iki maç sonunda 3 puana ulaşan Fildişi Sahili, galip gelerek son 32 turuna ikinci sıradan yükselmeyi hedefliyor. Afrika temsilcisi için beraberlik de grubu ikinci sırada tamamlamak adına yeterli olacak. Grupta 1 puanı bulunan Curaçao bu maçı kazanıp turnuvadaki ilk galibiyetini alarak sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor.

CURAÇAO-FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, 25 Haziran Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyle aynı saatte E Grubu'ndaki diğer maç da oynanacak.

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