Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER) Genel Sekreteri Ercan Yiğit, bu rakamın 775 milyon litreye tekabül ettiğini belirterek en çok maden suyunun Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde tüketildiğini söyledi. Yiğit, geçen yıl Türkiye’de tüketilen maden suyu miktarının yarısının sade olduğunu kaydederek, “Türkiye’de günlük tüketilen maden suyu miktarı ortalama 11 milyon şişe. Halihazırda Türkiye’de yıllık tüketilen 4 milyar şişe maden suyunun yarısı sade iken diğer yarısı meyveli. En çok tüketilen meyveli maden sularında başı limonlu ve elmalı çekiyor. Ayrıca son yıllarda farklı ve karışık meyveli alternatifler de tüketicilere sunuluyor” dedi.