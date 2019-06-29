Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide yaşanan gelişmeler, vatandaşların tasarruf alışkanlıklarına da yansıdı. Dalgalanmalar, hane halklarında “yedek akçe” bulundurma eğilimini artırdı. Bu yılın ilk çeyreğini kapsayan “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın sonuçlarına göre; hane halkının tasarruf sahipliği oranı, bir önceki çeyreğe göre gerileyerek yüzde 16,1’den yüzde 14,2’ye geriledi. Buna karşılık, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı da yüzde 26,1’den yüzde 30,5’e yükseldi. ING Türkiye ve IPSOS tarafından yapılan araştırmada; en çok tercih edilen tasarruf aracının bireysel emeklilik fonları olduğu görüldü. Geçen yılın son çeyreğine göre BES tercihi, iki puan artarak yüzde 32’ye yükseldi. Yastık altı altın ve nakit tercihi ise 4 puan artışla, yüzde 20’den yüzde 24’e yükseldi. Çocuksuz bireylerde tasarruf eğiliminin 4 puan gerileyerek yüzde 17’ye çekilmesi dikkat çekti.