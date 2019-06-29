Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından geliştirilen her biri 25 MW’lik doğalgazla çalışan 7 adet mobil elektrik santrali Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törenle hizmete girdi. Bakan Dönmez, 48 saat gibi kısa sürede kurulumu yapılabilen santralin her birinin 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğunu söyledi. Avcılar Ambarlı’da devreye alınan mobil elektrik santralinin açılışını gerçekleştiren Dönmez, “Mobil elektrik santralli kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına da önemli bir adım. Santrallerimiz anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacak. Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 ay ancak bu santraller 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontaj yapılabiliyor. Santrallerimizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi son derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Elektrik enerjisi aciliyeti arz eden bir nokta mı var? Bu santralleri kolay bağlantı özelliği sayesinde bölgedeki uygun trafo merkezine intikal ettirerek enerji ihtiyacına en pratik cevabı vereceğiz. Santrallerimiz çok kısa sürede tam yüke çıkabilme kapasitesine sahip. Yani alanda ihtiyaç duyulan enerjiyi santrallerimiz maksimum kapasiteyle sağlayacak güce ve yetkinliğe sahip” dedi

ACİL DURUMLAR İÇİN

Söz konusu santrallerin “pik enerji tüketimi” anlarında veya bölgesel yük ihtiyaçlarına destek olarak hızlı bir şekilde devreye gireceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti: “Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kaynaklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağandışı durumlarda santraller elektrik enerjisi üreterek olası krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon almamızı sağlayacak. Mobil santrallerimiz bu alandaki hareket kabiliyetimizi ve esnekliğimizi büyük oranda geliştirecek. Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ile Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz.”

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ PROBLEMİ YOK

Bakan Fatih Dönmez, bugüne kadar yapılan yatırımlarla hayata geçirilen projelerin meyvesini vermeye başladığını ifade eden Dönmez, “Artık Türkiye’nin enerji arz güvenliği problemi yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz. Hem özel sektör hem de kamunun iş birliği ve sinerjisiyle enerjide son yıllara rekorlar ve büyük başarılar sığdırdık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adı kamuoyunda rekorlarla ve büyük yatırımlarla anılan bir bakanlık oldu. 2000’li yılların başında 30 bin MW olan kurulu gücümüz bugün 90 bin MW’ı sınırına yaklaştı. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında büyük bir atılım gerçekleştirerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50’sini yerli kaynaklardan karşıladık. 2019’un ilk 5 ayında ise bu rakam yüzde 67’ye yükseldi” dedi.