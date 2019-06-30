Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbulluların en çok tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alan Locamahal Veliefendi’de avantajlarla dolu yaz fırsatları devam ediyor. Düzenlenen kampanyada konut alıcıları seçtiği konuta ödeyeceği yüzde 60 peşinat bir sene sonunda yüzde 20 kar payı kazanıyor ve bu kazancını mevcut bakiyesinden düşürebiliyor. Geri kalan bakiyeyi ise faizsiz 36 ay taksit avantajıyla ödeyebiliyor.

915 BİN TL’YE AYRICALIKLI YAŞAM

KİPTAŞ, Locamahal ile yaşama dair tüm ayrıcalıkları şehrin kalbine taşıyor. İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Veliefendi’de yükselen proje E-5’in yanı başında, Avrasya Tüneli ve Marmaray’a 5 dakika mesafede konumlanıyor.

36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan projede toplam 1.262 konut yer alıyor. Oturum yada yatırım için loca konforunda ayrıcalıklı yaşam alanları sunan Locamahal Veliefendi’de; büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği bulunuyor.

Mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile bölgenin sembol projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi, yüzde 1 KDV avantajıyla yatırımcılara sunulurken projede 2+1 daireler 915 bin TL’den başlıyor. Aralık 2020’de tamamlanacak projede inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor