Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün vatandaşların merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamları, yarın açıklanacak. Memurların maaş zam farklarını, emeklilerin maaş artış oranını belirleyecek rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Ekonomistler arasında yapılan anketler haziran ayı enflasyon rakamının eksi çıkacağına dair beklentiyi güçlendirirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan ve enflasyon rakamına ‘öncü gösterge’ olarak görülen İstanbul fiyat artışları oranı, tüketici fiyatlarında yüzde 0,98 düşüş olduğunu gösterdi. AA Finans Enflasyon Beklenti anketine katılan ekonomistler ise, kiracı ve mülk sahiplerinin de merakla beklediği enflasyon oranının yüzde 0,02 düşüş göstereceğini ifade etti. Ekonomistler, haziran enflasyonunun yüzde 15 civarında olacağını da tahmin ediyor.

Öte yandan mayıs ayı itibarıyla ilk 5 aylık enflasyon yüzde 4,99 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı enflasyonu ‘sıfır’ olursa emekliler yüzde 4,99 maaş zammı alacak. Memurlar ise ilk 6 ay için yüzde 4 zam aldığı için 0,99 enflasyon farkına hak kazanacak.