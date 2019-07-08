Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göynük'te tarihi konak satışa çıkarıldı. Peki tarihi konağın satış fiyatı nedir? Ne zaman satılacak? İşte detaylar...

Mülkiyeti Bolu-Göynük Belediye Başkanlığına ait olan, Göynük ilçesi Yenice Mahallesi 19 ada, 19 parselde kayıtlı korunması gerekli eski eser olan bahçeli ahşap ev ve kuruluk 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince satılacak.

Tarihi ahşap ev ve kuruluğun satış ihalesi, 31 Temmuz 2019 tarihinde saat :14.00 ‘te, Belediye Riyaset odasında yapılacak.

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