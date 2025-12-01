Şehit babasına yazdığı cezayı kendisi ödedi! Trafik jandarmasından anlamlı hareket
Bartın’da trafik jandarması, hatalı park nedeniyle ceza yazdığı aracın sürücüsünün şehit babası olduğunu öğrenince cezayı kendisi ödedi. Şehit babası, evine ziyarete gelen jandarma personeline teşekkür etti.
- Trafik jandarması Y.Ş., hatalı şekilde park edilen 74 AV 334 plakalı araçla ilgili 993 TL ceza yazdı.
- Aracı kullanan Ali Dönmez, 1994 yılında Bingöl'de vatani görevini yaparken şehit olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez'in babasıdır.
- Y.Ş, şehit babasının kapısını çalarak cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyledi.
- Y.Ş. cezanın ödemeyi teklif etti ve şehit babanını ikna etti.
- Şehit babası Ahmet Dönmez, duyarlı yaklaşımından dolayı Y.Ş'ye teşekkür etti.
- Y.Ş., şehit babasından makbuzu alarak cezanın ödemelerini gerçekleştirdi.
Bartın’da görev yapan trafik jandarması, hatalı park nedeniyle yazdığı 993 TL tutarındaki cezayı sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince kendisi ödedi.
Bartın'ın Kozcağız beldesinde rutin denetimler yapan jandarma trafik ekipleri, hatalı şekilde park edilen 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza yazdı.
ŞEHİT BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, CEZAYI KENDİSİ ÖDEDİ
Ceza makbuzuna imza atan trafik jandarması Y.Ş., ceza kestiği aracın sürücüsünün 1994 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi. Bunun üzerine jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen Y.Ş, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Y.Ş., teklifi kabul etmek istemeyen şehit babasını ikna etti.
Şehit babası Ahmet Dönmez, acil bir işi olduğu sırada kısa süreli park nedeniyle ceza yediğini belirterek, duyarlı yaklaşımı nedeniyle Y.Ş'ye teşekkür etti.
Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını dile getirdi.
Yapılan sohbetin ardından Y.Ş, güçlükle ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak, ödemesini gerçekleştirdi.