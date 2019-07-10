Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetgin, vatandaşların konut alımının ertelediğini belirterek, şu anda mevduat faizinin çok cazip olduğunu ancak bu dönemin geçeceğini söyledi. Sektörde uzun süredir zam olmadığını, maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılmadığını dile getiren Yetgin “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de yıllık yaklaşık 1 milyon 400 bin konut el değiştiriyordu. Her ne kadar yeni alınan ruhsat sayısında ve satılan konut adedinde gerileme yaşansa da gayrimenkul ihtiyacı, nüfus artış oranıyla yükseliyor. Hâlihazırda ilk 5 aydaki ortalamayla yıl sonu satış adedinin bir milyonu bulmasını bekliyoruz. Yıllık yaklaşık 900 bin adet konut satışına ulaşılmasıyla, bitmiş konut stoku bir yılda, inşa hâlindeki konut stoku da 2 yılda eriyecektir. Piyasanın zamanla hareketleneceğini düşünüyorum. Gayrimenkulde yeniden eski günlere döneceğiz” dedi. Yıl sonu konut satış beklentisine dair Yetgin, şu değerlendirmelerde bulundu: Şu anda ortalama ayda 84 bin konut satılıyor. Mayıs itibarıyla toplam rakam 425 bin civarında. Beklenti içerisinde olduğumuz enflasyonda ve konut faizlerindeki düşüşle birlikte son çeyrekte hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Ancak şu anki ortalamayla dahi yıl sonunda bir milyon konut satışını yakalarız. Özellikle faizlerde vatandaşların beklentisini karşılayacak bir düşüşle hareketlilik anında başlar.